Москва, , 07:47 — REGNUM Около трети российских семей (33%) планируют потратить на подготовку детей к школе в новом учебном году от 5 до 10 тыс. рублей. Об этом говорится в результатах исследования, проведённого образовательным центром Maximum Education.

Следите за развитием событий в трансляции: «Сколько стоит собрать ребёнка в школу в 2020 году — все новости»

Исследователи отмечают, что доля родителей, которые потратят от 10 до 20 тыс. рублей составляет 21%, от 20 до 30 тыс. рублей — 7%, и ещё столько же планируют израсходовать более 30 тысяч рублей. Напротив, менее 10 тыс. рублей на ребёнка планируют потратить 32% граждан.

Самым сложным этапом подготовки ребёнка в школу большинство родителей (86%) назвали выбор одежды, так как на неё приходится основной объём затрат. Кроме того, 90% респондентов планируют записать детей в учебном году 2020/2021 на курсы, кружки, секции и другие виды дополнительного образования.

Читайте ранее в этом сюжете: Стоимость минимального базового набора ученика выросла в августе на 24%