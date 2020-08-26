Берлин, , 07:43 — REGNUM В Германии за прошедшие сутки выявили 1576 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает берлинский институт имени Роберта Коха, ведущий официальную статистику по заболеваемости COVID-19.

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По его данным, всего в Германии с начала пандемии было подтверждено 236 429 случаев инфицирования SARS-CoV-2. За 25 августа в ФРГ от болезней, вызванных новым коронавирусом, скончались три человека. С начала пандемии в стране жертвами осложнений COVID-19 стали 9280 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа глава правительства федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия предложил отменить карнавальные мероприятия из-за пандемии коронавирусной инфекции. По его словам, при проведении массовых мероприятий сложно уследить за соблюдением санитарных требований и ограничений.

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