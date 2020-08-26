Лима, , 07:42 — REGNUM 28 001 летальный исход от осложнений при заболевании COVID-19 зарегистрирован на территории Перу с начала пандемии. Об этом сообщается на сайте министерства здравоохранения республики.

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За сутки в стране по этой причине скончались 188 пациентов. Кроме того, число фактов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 в Перу выросло на 6724 и достигло значения 607 382.

При этом 414 577 человек излечились и выписаны из больниц или завершили период изоляции. Также медицинские службы страны обработали 3 032 744 пробы анализов на коронавирусную инфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа власти перуанского района подали запрос на доступ к российской вакцине «Спутник V».

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