Москва, , 07:29 — REGNUM В список регионов России с самым загрязнённым воздухом в 2019 году, по версии аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, вошли Красноярский край, Кемеровская область, Югра. Об этом 26 августа сообщает РБК.

Всего за год российские предприятия выбросили в атмосферу 22,7 млн тонн загрязняющих веществ, при этом на названные регионы приходится четверть всех выбросов: в Красноярском крае — 2,6 млн т, в Кемеровской области — 1,8 млн т, Югре — 1,3 млн.

Также в топ-10 самых загрязняющих воздух регионов вошли Свердловская область, Ямало-Ненецкий АО, Иркутская область, Башкирия, Челябинская область, Оренбургская область и Красноярский край.

Эксперты подсчитали также, что на одного жителя России пришлось в среднем около 155 кг вредных выбросов в год — эта цифра колеблется от 23 кг до 1,6 т в зависимости от региона.

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