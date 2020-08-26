Мадрид, , 07:25 — REGNUM Власти Испании намерены привлечь 2000 военнослужащих для борьбы с распространением коронавируса нового типа, заявил премьер-министр страны Педро Санчес в ходе беседы с журналистами.

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По его словам, военнослужащих привлекут для борьбы с пандемией из-за нехватки людей. Предполагается, что военнослужащие будут помогать отслеживать контакты зараженных коронавирусом, а также следить за соблюдением санитарных правил.

Санчес подчеркнул, что Испания не собирается допускать ошибок, допущенных ранее с началом пандемии COVID-19. По его словам, страна намерена остановить вторую волну заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор медицинского факультета Университета Наварры Гильермо Мартинес де Техада заявил о приближении второй волны коронавирусной инфекции в Испании. По его словам, ряд регионов страны могут быть «накрыты» второй волной распространения инфекции уже в ближайшее время.

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