Ульяновск, , 07:19 — REGNUM В Ульяновской области предварительно выявлены десятки новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

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По информации ведомства, за последние сутки в Ульяновской области лабораторно подтверждено 80 случаев заражения коронавирусом, всего с начала пандемии — 11 638. Под медицинским наблюдением остаются в регионе 2738 человек.

Всего в условиях пандемии коронавируса в Ульяновской области сдали тесты на коронавирус свыше 200,3 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, в регионе 8718 человек переболели COVID-19, что составляет 75,4% от общего числа случаев заражения коронавирусом. Скончался 91 пациент с коронавирусом.

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