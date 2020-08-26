Улан-Удэ, , 07:17 — REGNUM Сотрудники управления Роспотребнадзора по Бурятии продолжают выявлять нарушения ограничительных мер. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, в Улан-Удэ приостановлена деятельность двух заведений общепита.

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Так, в кафе «Чайхона» и «Звезда кочевника» проводились банкеты, а также обслуживали клиентов с грубыми нарушениями требований социальной дистанции. В их отношении были возбуждены административные производства.

За весь период эпидемии в республике приостанавливалась работа 57 предприятий общественного питания.

«Под контролем Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия в связи с устранением нарушений санитарных правил возобновлена деятельность 37 предприятий торговли и общественного питания», — отметили в штабе.

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