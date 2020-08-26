Москва, , 07:17 — REGNUM Большинство жителей России (77%), слышавших об идее чипировать людей, относятся к ней отрицательно. Об этом говорят данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Отмечается, что по всей выборке резко отрицательно к чипированию относятся 54% респондентов, 11% — безразлично, а 8% — положительно, 4% — затруднились ответить.

Социологи выяснили также, что о чипировании что-то слышали, но не знают подробностей 69% граждан России, 16% — впервые услышали об идее, еще 15% — осведомлены о ней хорошо.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 1 августа среди 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки для этой выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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