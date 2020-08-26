Саратов, , 07:18 — REGNUM В Саратовской области дети не обязаны посещать школы в защитных масках. Об этом рассказала начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков регионального Роспотребнадзора Галина Рахманова.

Следите за развитием событий в трансляциях: «Борьба с коронавирусом в России: впереди всеобщая вакцинация? — все новости», «К чему готовиться родителям — как будут работать школы с 1 сентября?»

Как объяснила представитель надзорного ведомства, ношение масок предполагается только для медработников и сотрудников пищеблока. К учителям также нет обязательных требований, только рекомендательный характер. Педагоги могут носить средства защиты по желанию.

Школьники приходить и находиться в масках могут, но только по желанию родителей, уточнила Рахманова.

Ранее ИА REGNUM сообщало, специалисты управления Роспотребнадзора по Саратовской области после изучения текущей эпидемиологической ситуации приняли решение открыть образовательные организации в очном режиме, но при соблюдении санитарных норм. В регионе пока не планируют перехода школ на дистанционный режим обучения.

Читайте также: В Саратовской области допускают переход на дистанционное обучение

Читайте развитие сюжета: В школе № 60 Севастополя все уроки будут проходить в очном режиме