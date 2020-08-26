Оренбург, , 07:16 — REGNUM В Оренбуржье семья получит из резервного фонда 1,5 млн рублей на лекарство для сына, который страдает цистинозом. Такое решение принято на заседании областного правительства, сообщает пресс-служба губернатора.

Лекарство «Цистагон» не зарегистрировано в России, и семье приходится покупать его самостоятельно. Согласно информации из открытых источников, стоимость одной упаковки составляет более 40 тыс. рублей.

«В марте ребенку провели необходимую операцию в первой городской больнице Оренбурга. Выделенной сегодня из областного бюджета суммы должно хватить на год лечения. Семья ждет эти средства», — сказал глава региона Денис Паслер.

Добавим, цистиноз — это аутосомно-рецессивное наследственное заболевание, при котором нарушается метаболизм аминокислоты цистина. С ее накоплением в организме нарушается работа многих органов.