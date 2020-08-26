Оренбург, , 06:49 — REGNUM В школах Оренбургской области группы продленного дня (там, где они запланированы) будут работать с соблюдением всех требований, предусмотренных для организации образовательного процесса в целом, сообщила корреспонденту ИА REGNUM заместитель министра образования региона Нина Гордеева.

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С 1 сентября школы начнут обучение в очном режиме. Однако аудиторные занятия будут проходить с соблюдением определённых требований, учитывая текущую эпидситуацию.

Количество классов в школах региона останется неизменным. За каждым классом закрепят кабинет (за исключением кабинетов, требующих специального оборудования). Проведение занятий в актовом и спортивном залах библиотеке разрешено только для одного класса.

«Создание условий согласно санитарным требованиям (в том числе установление санитайзеров) относится к полномочиям органов местного самоуправления и должно финансироваться из местного бюджета», — отметили в минобре.

Стоит отметить, что в новом учебном году из-за постоянной дезинфекции увеличится объём работы техперсонала. Как подчеркнули в министерстве образования, вопросы оплаты труда персонала образовательных организаций также относятся к полномочиям органов местного самоуправления, которые самостоятельно определяют оклады, устанавливают размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера.