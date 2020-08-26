Москва, , 06:39 — REGNUM В новом учебном году гражданам России в большей степени будут угрожать новые штаммы вируса гриппа, чем заболеваемость COVID-19, вызванная распространением нового коронавируса. Об этом 25 августа заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко («Единая Россия»).

Следите за развитием событий в трансляциях: «Борьба с коронавирусом в России: впереди всеобщая вакцинация? — все новости», «К чему готовиться родителям — как будут работать школы с 1 сентября?»

"Мы больше опасаемся подъема заболеваемости гриппом, в этом году три новых штамма. С высокой вероятностью они будут циркулировать с начала похолоданий и спада температуры», — цитирует портал URA.RU депутата.

Он добавил, что коронавирус также остаётся в поле зрения эпидемиологов, а возвращение к нормальной жизни должно проходить с соблюдением мер защиты.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что главными отличиями COVID-19 от гриппа являются затрудненность дыхания, потеря обоняния и чувства вкуса.

Читайте ранее в этом сюжете: Онищенко назвал главные отличия COVID-19 от гриппа