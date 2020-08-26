Оренбург, , 06:37 — REGNUM В школе № 35 Оренбурга администрация предприняла ряд мер, чтобы минимизировать риски распространения коронавирусной инфекции. В частности, обучение организовано в две смены, ученики первой смены будут приходить на занятия в три этапа, сообщила корреспонденту ИА REGNUM директор образовательного учреждения Наталья Долматова.

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По ее словам, сделано это для того, чтобы избежать скопления школьников. С 1 сентября в здании начнут использовать шесть входов-выходов с термометрией учеников. Расписание занятий сформировано таким образом, что время начала уроков и время проведения перемен отличается для разных классов.

В школе отказались от общего гардероба. Для каждого класса определена отдельная раздевалка. Для уроков также за каждым классом закреплён отдельный кабинет.

При обучении школьников решено использовать смешанную (очно-заочную) модель. Она предполагает пять дней очной учебы и один день дистанционной.

«Мы проанализировали учебный план и приняли решение в отношении тех предметов, которые мы можем вынести на заочное обучение. Опыт применения заочного обучения у нас есть. Школа имеет ряд соглашений с цифровыми образовательными платформами. Педагоги успешно справляются с задачей. Мы прогнозируем, что трудностей у детей не будет», — отметила Наталья Долматова.

Она также добавила, что есть такой прием, как «перевёрнутый класс». Его планируется использовать. Например, учитель дает задание посмотреть фильм или прочитать книгу, а на цифровой платформе ответить на ряд вопросов по содержанию. Педагог по ответам поймет, пройден материал или нет. Возможна онлайн-консультация.

«Для детей, которые не смогут посещать школу, предусматриваем онлайн-уроки. Учитель будет вести урок очно в аудитории, и параллельно занятие будет демонстрироваться на цифровой платформе. Это большой плюс. Мы научились работать в таком формате. Ребенок в домашних условиях сможет получать качественную образовательную услугу», — сказала директор школы.

Физика и химия будут преподаваться только в очном режиме. После каждого класса кабинет подвергнут дезинфекции.

Столовая школы рассчитана на 160 человек. Однако с учетом эпидситуации одновременно принимать пищу в зале будут 80 школьников (два-три класса). Для каждого класса предусматривается свое время. На питание отводится 20 минут.

По словам директора, на данный момент в школе недостаточно рециркуляторов. Их в наличии всего три. Но сейчас ведется работа по приобретению обеззараживателей воздуха. Счет находится на согласовании в городской администрации.

Напомним, в Оренбуржье действует первый этап коронавирусного режима. Новый учебный год решено начать в очном формате.