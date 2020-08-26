Новосибирск, , 06:16 — REGNUM На электронную почту объектов топливно-энергетического комплекса Новосибирска сегодня утром, 26 августа, вновь поступили анонимные сообщения о минировании. Об этом ИА REGNUM сообщили в аппарате антитеррористической комиссии (АТК) Новосибирской области.

Напомним, что накануне утром, 25 августа, на почту приёмных ТЭЦ поступили сообщения о минировании объектов.

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«В соответствии с нормами действующего законодательства и алгоритмами ситуационного реагирования, в необходимых случаях проводится эвакуация людей из зданий. Специальные службы, входящие в оперативный штаб в Новосибирской области, реализуют мероприятия по недопущению террористического акта», — уточнили в АТК.

Отмечается, что информация о минировании объектов 25 августа 2020 года не подтвердилась.