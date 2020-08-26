Токио, , 06:13 — REGNUM В Японии за прошедшие сутки выявили 718 случаев заражения коронавирусом нового типа, передает телеканал NHK.

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Отмечается, что среди новых случаев 182 приходятся на японскую столицу Токио. Всего в стране подтверждено с начала пандемии 64 714 случаев инфицирования SARS-CoV-2. При этом в статистику входят как выявленные больные в аэропортах, так и пассажиры круизного лайнера Diamond Princess.

Также за 25 августа в Японии скончались еще 14 пациентов от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в стране умерли 1230 человек от болезней, вызванных COVID-19. В настоящее время 252 пациента находятся в критическом состоянии.