Горно-Алтайск, , 06:05 — REGNUM В Республике Алтай за всё время эпидемии подтверждено 2075 случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за последние сутки выявлено 33 новых носителя.

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: впереди всеобщая вакцинация? — все новости»

«Коронавирус подтвердился у 11 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у пяти детей; у 11 жителей Кош-Агачского района, в том числе у двух детей; у пяти жителей Майминского района, в том числе у двух детей; у четырёх жителей Онгудайского района, в том числе у одного ребёнка; у двух жителей Турочакского района», — отметили в штабе.

За сутки также выписаны из больниц 24 пациента из семи районов. Общее число выздоровевших к настоящему времени достигло 1766. Под наблюдением врачей остаются 470 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: За сутки коронавирус выявили у 22 жителей Горного Алтая