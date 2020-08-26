Якутск, , 06:06 — REGNUM В Якутии за истекшие сутки из 2794 исследований выявлено 46 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 30 человек, два пациента скончались, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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Наибольшее число выявленных носителей коронавируса — в Якутске: 22.

На 26 августа в Якутии зарегистрировано 7166 носителей коронавируса, выздоровели 5599 человек, умерли 68 пациентов.

С начала эпидемии в республике проведено 368 169 тестов.

Как сообщало ИА REGNUM, на 26 августа в Приморье зарегистрировано 9202 носителя SARS-CoV-2, выздоровели 7413 человек, скончался 101 пациент.