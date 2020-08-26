Апиа, , 05:49 — REGNUM Самое решило приостановить международные авиарейсы в связи со вспышкой коронавирусной инфекции в Новой Зеландии, сообщает пресс-служба самоанского правительства.

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«Все международные авиаперелеты в Самоа и из страны временно приостанавливаются, за исключением случаев, специально одобренных кабинетом министров», — говорится в сообщении.

В правительстве отметили, что решение ужесточить требования к авиаперевозкам вызвано вспышкой COVID-19 в новозеландском Окленде, зафиксированной 11 августа. Также власти страны намерены ужесточить требования по санитарной безопасности для всех, прибывающих на территорию Самоа.

Отмечается, что в Самоа с начала пандемии подтвердили всего два случая заражения коронавирусом нового типа. При этом один из пациентов скончался от осложнений, вызванных COVID-19. В настоящее время в Самоа не зарегистрировано ни одного случая активного заболевания коронавирусной инфекцией.