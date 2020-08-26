Улан-Удэ, , 05:48 — REGNUM Владыка Савватий, возглавлявший Бурятскую митрополию Русской православной церкви, назначен руководителем Чувашской митрополии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе епархии, решение принято на заседании Священного синода в Даниловом монастыре в Москве.

«Преосвященным Чебоксарским и Чувашским, главой Чувашской митрополии быть митрополиту Улан-Удэнскому и Бурятскому Савватию, с освобождением его от управления Улан-Удэнской епархией и выражением благодарности за понесенные архипастырские труды», — говорится в сообщении.

На место Савватия в столице Бурятии назначен митрополит Симбирский и Новоспасский Иосиф, который был освобождён от управления епархией.