Владивосток, , 05:48 — REGNUM В Приморье за сутки выявлено 79 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 63 пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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Впервые за долгое время в регионе было зарегистрировано меньше 80 новых случаев заражения коронавирусом.

На 26 августа в Приморье зарегистрировано 9202 носителя SARS-CoV-2, выздоровели 7413 человек, скончался 101 пациент.

Активная работа административных комиссий продолжается.

За сутки проверено более 2100 различных объектов, составлено 95 протоколов об административных правонарушениях, в судебные органы направлено 59 протоколов.

Как сообщало ИА REGNUM, на 26 августа на Колыме зарегистрировано 1875 носителей коронавируса, выздоровели 1484 человек. Не справились с болезнью 18 пациентов.