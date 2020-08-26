Улан-Удэ, , 05:39 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки специалисты выявили 41 новый случай заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, всего с начала эпидемии в республике подтверждено 5042 случая, 2854 из которых зарегистрированы в Улан-Удэ.

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«Из 41 новых случаев COVID-19: 14 чел. — обследованы по обращению с признаками ОРВИ, остальные — контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19», — отметили в штабе.

В настоящее время ведутся работы по установлению границ очагов и круга контактных лиц. Тем временем, число выздоровевших к настоящему времени достигло 4285 человек, в том числе за последние сутки выписаны из больниц 32.

В стационарах остаются 376 пациентов. 15 тяжёлых больных находятся в реанимации, четверо подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Ещё 332 носителя с лёгким течением COVID-19 проходят лечение в амбулаторном режиме. Напомним, ранее в республике зарегистрировано 49 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом.

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