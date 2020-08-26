Сеул, , 05:34 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 320 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: стабилизация или «вторая волна»? — все новости»

Из них 307 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны. Предполагается, что очаги заболевания связаны с церковью в Сеуле и антиправительственным маршем, проходившим в стране 15 августа.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Южной Корее достигло 18 265. Также за 25 августа в республике скончались еще два пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Южной Корее жертвами осложнений COVID-19 стали 312 человек.