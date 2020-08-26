Москва, , 05:16 — REGNUM В среду, 26 августа, в Москве будет облачно, дождь. Температура воздуха +20… +22 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В ночь на 27 августа в Москве будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха +11… +13 °С.

Ветер юго-западный, западный 5−10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление 739 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +18… +23 °С днём и +8… +13 °С ночью.

В четверг, 27 августа, днём в столице ожидается +21… +23 °С. По области +19… +24 °С. Небольшой дождь. Ночью в регионе ожидается +10… +15 °С.