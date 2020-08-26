Пекин, , 05:02 — REGNUM В Пекине из больницы выписались два последних инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 пациента, после чего в медицинских учреждениях столицы Китая впервые с начала пандемии не осталось больных с коронавирусом. Об этом 26 августа сообщает столичный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения.

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Всего с начала распространения коронавирусной инфекции в Пекине было выявлено 935 случаев заражения. В том числе 335 было выявлено в июне в кластере инфекции на оптовом рынке «Синьфади».

В настоящее время в столице сохраняются ослабленные меры эпидемиологического контроля, при которых ношение маски требуется только при нахождении в общественном транспорте, посещении магазинов, кинотеатров, госучреждений и других многолюдных мест.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в столице Китая городе Пекине не выявлено ни одного подтверждённого случая COVID-19 или бессимптомного случая заражения новым коронавирусом.

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