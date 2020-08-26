Исламабад, , 04:48 — REGNUM В Пакистане число активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией снизилось с 10 188 до 9031, сообщает пресс-служба пакистанского министерства здравоохранения.

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По данным ведомства, с начала пандемии в стране подтвердили 293 711 случаев заражения коронавирусом нового типа. Уже выздоровели 278 425 пациентов, еще 6255 с болезнью не справились и скончались.

При этом в минздраве Пакистана опасаются угрозы возникновения второй волны заболевания коронавирусной инфекцией. По их мнению, новые вспышки COVID-19 могут возникнуть в стране из-за недобросовестного соблюдения санитарных требований гражданами Пакистана.