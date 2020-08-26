Богота, , 04:40 — REGNUM Еще 10 432 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2 подтверждено в Колумбии за последние сутки, а общее число подобных выявленных фактов составило 562 128. Об этом сообщает на своей странице в Twitter колумбийское министерство здравоохранения.

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Из этого количества 395 470 пациентов уже выздоровело. За последние 24 часа в стране зарегистрировано 277 летальных исходов от осложнений, связанных с COVID-19.

С начала пандемии в стране по указанной причине скончались 17 889 человек. За этот период времени медики Колумбии проверили 2 546 147 проб анализов.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа, по данным ВОЗ, в мире за сутки зафиксировано 206 382 новых носителя SARS-CoV-2.

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