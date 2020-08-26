Петропавловск-Камчатский, , 04:13 — REGNUM На Командорских островах Камчатки в селе Никольском сдали в эксплуатацию новый 12-квартирный жилой дом. Новосёлам ключи вручил врио губернатора края Владимир Солодов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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«Мне очень приятно здесь видеть детей, молодых людей и слышать, что всё больше молодёжи задумывается над тем, чтобы связать свою жизнь с этой замечательной землёй. Командорские острова мечтает увидеть каждый житель России. И здесь должны быть достойные условия для жизни и работы, чтобы как можно больше людей захотели остаться», — сказал Солодов.

Новый дом построен на гибком фундаменте с помощью сборных конструкций, которые изготовлены Хабаровским домостроительным заводом. В доме есть одно-, двух‑ и трёхкомнатные квартиры. Возведение дома велось за счёт средств Фонда содействия реформированию ЖКХ и региональной госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Камчатского края» в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».

Строительство ещё одного подобного дома обещают завершить до ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке власти готовы оказывать всевозможное содействие для развития индивидуального жилищного строительства. По мнению врио главы региона Владимира Солодова, это реальная возможность в короткие сроки решить жилищные проблемы населения.