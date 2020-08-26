Якутск, , 04:15 — REGNUM Власти Якутии рекомендовали коммунальным предприятиям начать отопительный сезон раньше обычных сроков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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В некоторых районах Якутии фиксируются устойчивые заморозки, поэтому к 1 сентября начнётся подача тепла в соцобъекты.

Предприятиям рекомендовано скорректировать сроки запуска на более ранний период.

Отопительный сезон начался в Аллаиховском, Анабарском, Булунском, Нижнеколымском улусах. 23 августа тепло запустили в Усть-Янском и Оленекском районах. Исполнение ремонтной программы составляет 90%, по завозу топлива — 60%.

Как сообщало ИА REGNUM, с 21 августа для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и создания комфортных условий в многоквартирных домах и социально значимых объектах Анадыря запустили системы центрального отопления.