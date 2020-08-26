Асунсьон, , 02:38 — REGNUM Заболевание COVID-19 подтверждено у 70-летнего министра внутренних дел Парагвая Эуклидеса Асеведо, который находится в больнице, заявил глава парагвайского минздрава Хулио Массолени на встрече с журналистами.

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По его словам, состояние пациента оценивается как стабильное. При этом министра в госпитале навестил президент Парагвая Марио Абдо Бенитес. Глава МВД стал первым членом парагвайского правительства, у которого выявили заражение коронавирусом SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне представители гражданского общества Парагвая подали в генеральную прокуратуру заявление с жалобой на Марио Абдо Бенитеса и Хулио Массолени, нарушивших режим карантина по коронавирусу.

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