Тунис, , 01:56 — REGNUM В Тунисе за прошедшие сутки выявили 176 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба тунисского минздрава.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране достигло 3069. Также с начала пандемии в Тунисе выздоровели 1456 пациентов, еще 71 с болезнью не справился и скончался.

«Число госпитализированных пациентов с COVID-19 достигло 40, из них 11 находятся в реанимации», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что с 27 июня Тунис открыл границы с другими государствами. После этого число зараженных коронавирусом нового типа в стране выросло на 1868 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее минздрав Туниса заявил о резком росте числа зараженных SARS-CoV-2. В связи с этим ведомство ввело обязательный масочный режим в стране, а также призвало граждан неукоснительно соблюдать все санитарные требования.

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