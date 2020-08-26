Бразилиа, , 01:39 — REGNUM Общее количество случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Бразилии составило 3 669 995, включая новые — 47 134. Об этом сообщает бразильский минздрав на своем сайте.

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Отмечается, что 2 848 395 пациентов уже излечились и выписаны из медучреждений. Также за последние сутки в Бразилии зафиксирован 1271 летальный исход от осложнений при заболевании COVID-19.

За весь период наблюдений по этой причине в стране скончались 116 580 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа сын бразильского президента Флавио Болсонару заразился коронавирусом и ушел на домашнюю изоляцию.

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