Тунис, , 01:33 — REGNUM В Тунисе зафиксирован резкий рост числа зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба тунисского минздрава.

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Только за 23 августа в стране выявили 75 новых случаев инфицирования SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии в Тунисе подтвердили 2893 случая заражения коронавирусом нового типа.

При этом 21 августа тунисский минздрав обязал жителей страны соблюдать обязательный масочный режим в общественных местах. Также, в связи с ростом числа инфицированных, ведомство призвало граждан Туниса соблюдать все необходимые санитарные меры для предотвращения распространения инфекции.