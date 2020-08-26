Саратов, , 08:41 — REGNUM Исполнение рекомендаций Роспотребнадзора в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении гимназия № 1 Октябрьского района Саратова осуществили в том числе за счёт собственных средств. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила директор учебной организации Ирина Гайнутдинова.

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По её словам, финансирование и материальная поддержка для выполнения рекомендаций по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности в учебном заведении производились из нескольких источников. Например, во время голосования по поправкам к Конституции РФ и проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) учреждению предоставили бесконтактные термометры и рециркуляторы воздуха. По окончанию данных мероприятий оборудование оставили в пользовании учреждения образования.

«Также часть вещей мы закупили за счёт собственных средств. У нас есть платные образовательные услуги, которые дают возможность нашей образовательной организации иметь собственные средства», — сообщила Гайнутдинова.

В платные образовательные услуги гимназии входят подготовка детей к школе, второй и третий иностранные языки и другие дополнительные занятия.

«Плюс выделил бюджет. Нам было выделено 240 тысяч плюс 500 тысяч рублей. Эти средства были направлены для соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора», — рассказала Гайнутдинова.

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