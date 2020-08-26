Москва, , 01:12 — REGNUM Российская вакцина от коронавируса, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, зарегистрирована для выпуска в форме порошка. Об этом 25 августа сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

В ведомстве отметили, что препарат получил название «Гам-КОВИД-Вак-Лио». Он будет выпускаться в форме лиофилизата, предназначенного для приготовления раствора для внутримышечного введения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вакцину против коронавируса, разработанную в Центре Гамалеи, зарегистрировали 11 августа 2020 года. Она получила название «Спутник V».

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