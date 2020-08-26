Абу-Даби, , 00:23 — REGNUM В Объединенных Арабских Эмиратах за прошедшие сутки выявили 339 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба минздрава страны.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в ОАЭ достигло 67 621. Также за минувшие сутки скончался один пациент с COVID-19. Всего в ОАЭ жертвами болезней, вызванных коронавирусной инфекцией, стали 377 человек.

Кроме того, за 25 августа в стране выздоровели 172 пациента. Всего с начала пандемии в ОАЭ с болезнью справились 58 754 человека.