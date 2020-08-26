Ростов-на-Дону, , 00:09 — REGNUM В большинстве районов Ростовской области в течение трёх дней — в период с 26 по 28 августа — ожидается чрезвычайная пожароопасность. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

Согласно прогнозу синоптиков, пожароопасность самого высокого — пятого — класса сохранится в большинстве районов Ростовской области, в том числе в областном центре. Высокая пожароопасность (четвёртый класс) сохранится местами в северо-западных, северо-восточных, центральных и южных районах, а также в Приазовье.

В этот период на Дону возрастёт вероятность возникновения пожаров, в связи с чем жителям региона следует соблюдать осторожность при обращении с огнём.