Мадрид, , 23:35 — REGNUM Несколько регионов Испании могут быть накрыты второй волной эпидемии коронавируса, заявил 25 августа профессор медицинского факультета Университета Наварры Гильермо Мартинес де Техада агентству RT.

По его мнению, вторая волна эпидемии затронет более молодых людей, но она окажется более мягкой.

«После 15 мая выявлено больше случаев, чем до этой даты. Очевидно, идёт вторая волна. Да, она другая — с более лёгкими случаями и с более молодыми заразившимся, потому что удаётся выявлять (новые случаи. — RT) благодаря отслеживанию», — цитирует агентство слова профессора.

Испанский учёный при этом отметил, что ранее большинство диагнозов заражения коронавирусом ставились уже в медицинских учреждениях и заболевшими были, в основном, люди пожилого возраста.

Как сообщало ИА REGNUM, Испания входила в первую пятерку стран мира, наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса. На данный момент первое место по этим показателям удерживают США.

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