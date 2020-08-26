Москва, , 07:15 — REGNUM В культурных центрах столицы пройдут дни открытых дверей. Предстоящие мероприятия анонсировала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дни открытых дверей в городских учреждениях культуры состоятся 29 и 30 августа с 10:00 до 20:00. В рамках развлекательной программы для посетителей будут организованы различные квесты, лекции и мастер-классы. Все мероприятия будут бесплатными, однако на некоторые потребуется предварительная регистрация. С полной программой можно ознакомиться на сайте Московской дирекции по развитию культурных центров.

«Дни открытых дверей в культурных центрах Москвы проводятся уже четвертый год подряд. На этот раз на специальную ознакомительную программу москвичей приглашают 77 площадок. Запланированы десятки событий — квесты, экскурсии, лекции, концерты и мастер-классы», — сказала Сергунина.

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