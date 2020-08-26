Москва, , 09:15 — REGNUM Четыре исторических периода будут восстановлены реконструкторами в День города в Москве. Об этом сообщили в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Историческая программа пройдет в столице в День города, 5 и 6 сентября. Праздничные мероприятия будут организованы на четырёх площадках. На каждой из них представят отдельную историческую эпоху.

Площадки будут работать в музее-заповеднике «Коломенское», Измайловском парке, парке «Митино» и парке Победы в Зеленограде. В общей сложности в торжествах будут задействованы порядка 370 реконструкторов, которые воссоздадут антураж разных эпох — от XVII до середины XX века.

«Аутентичные реплики костюмов и оружия, зрелищные показательные выступления и уникальные арт-объекты — вас ждет множество открытий и самые яркие впечатления. Время работы площадок: 5 и 6 сентября с 10:00 до 22:00», — анонсировали предстоящее событие в оргкомитете.