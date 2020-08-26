Скопье, , 00:28 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии в вторник, 25 августа, сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 1768 человек было выявлено 127 носителей коронавируса. Ещё 60 человек были признаны излечившимися.

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По данным министерства, с начала эпидемии в стране было выявлено 13 799 случаев заражения, 573 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19. За последние сутки в стране скончались пять пациентов. Лечение проходят 3016 человек. 10 210 пациентов уже здоровы.

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Вторая волна эпидемии в Македонии, по всей видимости, идет на спад, однако в ожидании осенней волны пандемии власти готовятся открыть 16 коронавирусных госпиталей. Страна по-прежнему занимает первое место среди стран Западных Балкан по смертности среди пациентов с COVID-19, однако это печальное первенство от нее достаточно скоро может перейти к Косово.

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