Саратов, , 22:57 — REGNUM В муниципальном автономном общеобразовательном учреждении гимназия № 1 Октябрьского района Саратова все рекомендации Роспотребнадзора выполнили ещё до начала занятий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила директор Ирина Гайнутдинова.

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«В условиях, которые мы сегодня имеем, мы обязаны соблюдать все санитарно-эпидемиологические мероприятия. Мы обязаны, и других вариантов здесь нет. Все рекомендации были исполнены», — сказала руководитель гимназии.

Данные меры связаны с тем, что рекомендации Роспотребнадзора призваны обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность в учебных заведениях, минимизировав риски распространения коронавируса. Именно поэтому необходимо неукоснительно следовать им, отметила директор.

Гимназия обеспечена всем необходимым для выполнения всех рекомендаций Роспотребнадзора уже на данный момент, до начала учебного года.

«У нас в наличии есть 53 учебных класса и 66 дезаров (обеззараживатели воздуха — прим. ИА REGNUM). Есть дезары, которые будут находиться в классах, а есть большие, которые будут находиться в фойе и больших помещениях. Мы закупили все необходимое: бесконтактные термометры, все моющие и чистящие средства, абсолютно все необходимое есть в наличии до 1 января — на первое полугодие мы готовы на 100%», — сказала Гайнутдинова.

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