Тирана, , 00:30 — REGNUM В министерстве здравоохранения Албании во вторник, 25 августа, сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 870 образцов в стране было зафиксировано ещё 154 случая заражения коронавирусом.

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По данным министерства, всего в Албании было выявлено 8759 случаев заражения коронавирусом. 4530 человек уже излечились от COVID-19. 259 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За прошедшие сутки умерли пять пациентов.

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По данным министерства, лечение от COVID-19 в стране проходят 3970 человек. Наблюдение за проходящими лечение на дому осуществляют около 1600 семейных терапевтов. На стационарном лечении находится 160 человек, 13 из них находятся в тяжелом состоянии и четверо подключены к аппаратам ИВЛ. Ещё 40 человек уже излечились от COVID-19, но проходят лечение от осложнений.

Наибольшее число активных случаев заражения приходится на Тирану (1994), Дуррес (510), Шкодру (304). Наблюдается тенденция к ухудшению ситуации в регионах страны.

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