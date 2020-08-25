Женева, Швейцария, , 22:33 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 206 382 новых случая заражения коронавирусом, скончались 4056 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 25 августа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Как уточняется, всего за период с начала пандемии во всём мире выявлено уже 23 518 343 случая заражения, общее количество зафиксированных летальных случаев достигло 810 492.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 253 963 выявленных инфицированных и 5501 умершем пациенте с коронавирусом за сутки.