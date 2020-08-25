Подгорица, , 22:15 — REGNUM Количество выявленных носителей коронавируса в Черногории за сутки пока не снижается. По данным на вечер, 25 августа, было обработано 540 тестов, из них 66 были положительными.

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Как сообщает институт общественного здравоохранения, за сутки умерли три человека, всем было больше 70 лет. Общее количество умерших с начала эпидемии в стране составило 87.

Выздоровели 60 пациентов, всего активных случаев насчитывается 877.