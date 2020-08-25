Москва, , 21:58 — REGNUM Протоиерей Дмитрий Смирнов освобождён от должности председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Соответствующее решение принял Священный синод Русской православной церкви на заседании 25 августа.

«Освободить протоиерея Димитрия Смирнова от должности председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства согласно поданному прошению и выразить ему благодарности за понесённые труды по созданию и организации деятельности комиссии», — говорится в опубликованном журнале заседания Синода.

Сообщается, что Дмитрий Смирнов подал рапорт о затруднительности для него дальнейшего выполнения обязанностей в указанной должности по состоянию здоровья.

Новым председателем комиссии назначен священник Феодор Лукьянов, клирик города Москвы. При этом решено, что Дмитрий Смирнов останется почётным председателем комиссии.

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