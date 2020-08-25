Ханты-Мансийск, , 21:43 — REGNUM Школы Югры недостаточно информируют родителей о предстоящем очном учебном процессе в новых антиковидных условиях. Об этом заявила губернатор ХМАО Наталья Комарова 25 августа.

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Глава региона отметила, что продолжают поступать вопросы родителей о грядущем учебном процессе, что свидетельствует о некачественной информационной работе.

«Необходимо, чтобы баннеры с соответствующими ссылками были размещены на сайтах муниципалитетов, образовательных организаций. Пока это практически никто не сделал. Нет единообразия в подаче информации. Будет полезно стандартизировать эту информацию, подав ее в удобной для граждан форме», — дала поручение глава региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учебный процесс в школах Югры начнётся 1 сентября 2020 года в очном формате. За парты сядут 230 тысяч школьников, в том числе около 26 тысяч первоклассников. В одну смену будут обучаться 67,5% учащихся ХМАО.

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