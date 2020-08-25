Москва, , 21:10 — REGNUM В Москве следует восстановить троллейбусные маршруты общественного транспорта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил активист движения «Москвичи за троллейбус» Сергей Мизеркин, комментируя закрытие 25 августа троллейбусных маршрутов в столице.

По его словам, данный вид транспорт показал свою эффективность и экономичность. Троллейбусы нуждаются в модернизации, например замене старого подвижного состава на новый с автономным источником питания, однако полностью прекращать работу данного вида транспорта нельзя, что доказывает мировая практика.

«Мы надеемся, что здравый смысл возобладает и троллейбус сможет вернуться на улицы города. Это мировая тенденция — троллейбус возвращается на улицы там, где он был закрыт 50 лет назад, как, например, в Берлине», — сказал Мизеркин.