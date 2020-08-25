Ханты-Мансийск, , 20:52 — REGNUM В Югре иммунитет к коронавирусной инфекции имеют 16,6% жителей. Об этом сообщила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Инна Кудрявцева.

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От общего числа пациентов с COVID-19 в ХМАО выздоровели уже 92%. Число заражений коронавирусом за минувшую неделю в Югре снизилась на 55%. На антитела к новой коронавирусной инфекции в регионе обследованы 500 тыс. человек.

Из них, по словам Инны Кудрявцевой, имеют иммунитет к коронавирусной инфекции среди детей и подростков — 4,8%, люди в возрасте 18−64 — 16%, старше 65 лет — 18% от общего числа обследованных.