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Сколько стоит собрать ребёнка в школу в 2020 году – все новости

Остаются считанные дни до начала нового учебного года. Вопреки домыслам, обучение будет очным. Это значит, что школьникам нужны и форма, в том числе спортивная, и ранцы, и тетрадки со всеми канцелярскими принадлежностями. А вот в ряде учебных заведений из-за требования развести начало учёбы по времени пошли на такой шаг, как проведение первых уроков в дистанционном режиме. Значит, детям обязательно нужны компьютеры или ноутбуки.

Сколько стоит собрать ребёнка в школу в 2020 году в разных регионах, выясняет ИА REGNUM.