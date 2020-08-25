Москва, , 20:37 — REGNUM Поступление российской вакцины от коронавируса в гражданский оборот ожидается 15−20 сентября. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

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По его словам, в течение ближайших 10−12 дней две серии вакцины будут проверяться Росздравнадзором, после чего сразу будет объявлен тендер для выбора организации, которая займётся поставками препарата.

«Она начнёт развозить вакцину. 15−20 сентября, наверное, это будет реалистично», — сказал Гинцбург.

Напомним, ранее сегодня директор Центра имени Гамалеи сообщил, что в клиники Москвы первые партии российской вакцины должны поступить уже до 3 сентября.

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